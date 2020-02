Morgan ci ripensa, vuole far pace con Bugo

Non c'è fine alla querelle tra Morgan e Bugo che, dopo un disastroso Sanremo, costato la squalifica ai due cantanti, continuano la polemica soprattutto nelle varie trasmissioni televisive e sui social. Il rancore tra i due, nasce da una decisione presa da Morgan che, salito sul palco per esibirsi, ha cambiato il testo della canzone, scatenando l’ira di Bugo che ha abbandonato l’Ariston.

Però questa volta giunge una buona notizia da Morgan. Il cantante di Monza si è detto disposto a fare pace e a tornare a cantare con Bugo. Sarà vero? Non si sa, visto che l'artista ha partecipato come ospite a diversi programmi, lanciando provocazioni e parole al vetriolo all'ex compagno di lavoro. Per esempio domenica sera, ospite del programma di Barbara D’Urso, Morgan aveva attaccato Bugo dicendo di avergli fatto un "favore" portandolo al Festival di Sanremo. Erano volate parole dure nei confronti del suo collega. Tuttavia ora c'è stato questo cambio di rotta, vorrebbe tornare a cantare con lui. "Una telefonata a Bugo? Lo sto cercando da un po'... Mi piacerebbe risolvere i problemi", ha detto in collegamento telefonico con Caterina Balivo durante la trasmissione “Vieni da me”, dove era presente la madre del cantante.

Dopo le numerose polemiche Bugo, vero nome Cristian Bugatti, ha preferito limitare le uscite in pubblico lasciando la parola al suo manager Valerio Soave. Vedremo come continuerà il loro litigio e se c'è speranza per un riavvicinamento, come auspicato da Morgan.