Fiorello sul Festival di Sanremo 2021: "Forse tornerò come cantante in gara"

La posizione di Fiorello su una possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo come conduttore ormai è chiara. Lo showman esclude di replicare l'esperienza di quest'anno: "Non lo farò mai da presentatore, mi snaturerei", ribadisce in una recente intervista rilasciata a La Repubblica.

Per Fiorello questa edizione è stata perfetta e divertente, è stato fatto di tutto (compreso inseguire Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan). "Replicare le stesse sensazioni sarebbe impossibile", dice.

Come presentatore no. Ma non esclude di partecipare come concorrente in gara: "Per la libidine di fare tre minuti a sera e respirare l’atmosfera senza fare l’ospite. Canto e vado al ristorante a seguire il festival".

Fiorello, durante l'intervista, scherza anche sulla sua età. Prossimo ai 60 anni, che compirà a maggio, riconosce di essere cresciuto professionalmente (vanta infatti anche la partecipazione ad importanti pellicole come 'Il talento di Mr. Ripley' e 'Passione'), ma ammette di essere cresciuto decisamente meno nella vita. In ogni caso il suo bilancio è positivo e si ritiene soddisfatto del suo percorso.