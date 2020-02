Lite in diretta tra Morgan e il manager di Bugo: "È tutto inventato"

Non è ancora finito lo scontro tra Bugo e Morgan, nonostante pareva che quest'ultimo volesse fare pace con quello che, durante Sanremo 2020, ha più volte definito "uno dei miei pochi amici".

Dopo la squalifica dei due e del loro brano "Sincero" dal 70esimo Festival della canzone italiana, Bugo ha raccontato la sua versione, Morgan ne ha raccontata un'altra e, alla fine, è anche intervenuto Valerio Soave, manager di Bugo, che ha supportato il suo cliente.

Ma durante la puntata del 12 febbraio de "La vita in diretta", lo scontro è continuato. Soave era in collegamento con lo studio per raccontare la sua versione dei fatti e, improvvisamente, Morgan ha deciso di telefonare per intervenire in diretta in trasmissione.

Le accuse di Morgan sono pesanti. Il cantante, infatti, continua a dire di essere stato picchiato dal manager di Bugo: "Io mi sono espresso in maniera non violenta, non volgare, ma poetica e ho detto il mio pensiero" ha iniziato Morgan appena è potuto intervenire in diretta, per indirizzarsi poi, a Valerio Soave: "Quand’è l’ultima che mi hai messo le mani addosso? Ho un messaggio in cui Bugo dice: speriamo che non picchi anche me."

Il manager si è subito difeso, specificando che ci sono dei testimoni che possono spiegare che Bugo stava solo scherzando, ma Morgan ha continuato: "Quando ancora avevo la casa a Monza, eravamo da soli e sono scappato dalla polizia. Ero stato menato da Valerio Soave, la prima volta. La seconda è successa un mese fa. Non voleva uscire da casa mia e rimaneva aggressivo, quindi la polizia lo ha accompagnato gentilmente fuori dalla mia casa."

Ma Soave non ci sta: "È tutto inventato. Come mai non è stata constatata nessuna lesione o denuncia di lesioni o maltrattamenti? C’erano dei testimoni, c’era la polizia. Io mi devo mettere qua a discutere con una persona alterata, che si contraddice."

Per quanto continuerà lo scontro?