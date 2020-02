Morgan: "Farò pace con Bugo ad una sola condizione..."

Morgan e Bugo, durante, la giornata di domenica 16 febbraio, hanno potuto raccontare le loro due versione dei fatti, dopo la lite a Sanremo 2020, in due programmi diversi.

Bugo era ospite di Mara Venier, dove si è anche esibito, mentre Morgan era da Barbara D'Urso. E proprio l'ex frontman dei Bluevertigo ha lanciato un'offerta di pace all'ex amico, proponendogli delle scuse, ma solamente ad una condizione.

Secondo Morgan, il motivo scatenante la loro lite sarebbe stata la - secondo lui - pessima performance di Bugo nella serata delle cover della 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Bugo sarebbe colpevole di aver stonato durante il loro omaggio a Sergio Endrigo.

E Morgan chiederà scusa al cantante, solo se quest'ultimo lo farà ad Endrigo: "Sei primo in classifica sono contento per te, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi no? Adesso dico questo: se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme" ha detto Morgan, forse provocando ancora l'ex amico e compagno di Festival.

In verità, Bugo non è primo in classifica, ma il suo disco si posiziona 28esimo. Il cantante risponderà alla richiesta di Morgan?