Anche Laura Pausini ospite a Sanremo

Si è svolta la tradizionale conferenza stampa del lunedì mattina che anticipa la prima serata del Festival. Il grande annuncio è la presenza come superospite di Laura Pausini.

La cantante è reduce dalla vittoria del Golden Globe come "Miglior canzone originale" per "Io sì (Seen)" (scritta da Diane Warren e adattata in italiano da Niccolò Agliardi): durante la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione della manifestazione la cantante si è collegata in diretta per salutare i giornalisti presenti

Laura Pausini salirà sul palco dell'Ariston nella seconda serata, quella di mercoledì. Si tratta per lei di un ritorno a Sanremo a distanza di tre anni dall'ospitata del 2018 e a ventotto dalla vittoria tra le "Nuove Proposte" nel '93 con "La solitudine".

Ha spiegato Amadeus: "Laura è l'artista italiana più premiata in tutto il mondo questo ci permette di creare un racconto che avevamo pensato e che adesso si può concretizzare. Ci sarà anche l'omaggio al Maestro Ennio Morricone, con Il Volo. E poi le canzoni: ci sono canzoni che sono partite da qui come 'Non ho l'età', 'Montagne verdi', 'Io amo', che mercoledì saranno cantate dagli interpreti originali: Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. La serata sarà un grande omaggio alla musica italiana che ha portato Sanremo in giro per il mondo".