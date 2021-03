Achille Lauro omaggia Mina a Sanremo 2021 e canta Bam Bam Twist

Achille Lauro si è esibito con un nuovo quadro durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

Il cantante, in questa occasione, ha portato sul palco un omaggio a Mina, cantando uno dei suoi ultimi successi, Bam Bam Twist. Completo e lunga treccia rossa: questo il look scelto da Lauro per il suo secondo quadro, un chiaro riferimento alla Tigre di Cremona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Ma, sul palco dell'Ariston, Achille ha portato anche Claudio Santamaria e Francesca Barra, che sono anche i protagonisti del videoclip ufficiale della canzone. La coppia, che sta insieme anche nella vita realtà, ha riproposto il balletto del video di Bam Bam Twist, un Twist tra una coppia che sa tanto di sfida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Vi è piaciuta la seconda esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2021?