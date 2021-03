Cesare Cremonini canta in playback Diodato

Tra gli spettatori del Festival di Sanremo, un ospite speciale. Come tutti, anche Cesare Cremonini ha guardato il Festival di Sanremo da casa e non ci ha pensato un attimo a deliziare i suoi fans con una scherzosa performance. Come lui, sono stati tanti i vip che si sono mostrati ferventi sostenitori dei colleghi in gara e hanno tenuto a ribadire l’importanza di una manifestazione come questa, un’occasione per tutti i lavoratori dello spettacolo ormai da troppo tempo vittime della pandemia. “Io il Festival lo seguo così”, ha scritto l’artista bolognese sotto il post condiviso sui suoi profili social. L’ex frontman dei Lùnapop, ora solista di successo, si diverte da casa, ammettendo che seguirà l’intera kermesse seduto al pianoforte, cantando in playback le canzoni degli artisti in gara e dei superospiti. Nel video, Cesare canta in playback la canzone di Diodato “Fai rumore”, che lo scorso anno ha scalato le classifiche dopo la vittoria al 70esimo Festival di Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)