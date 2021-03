Ibrahimovic arriva in ritardo a Sanremo e avrebbe fermato un motociclista per farsi accompagnare

Ibrahimovic doveva essere presente a tutte le serale di Sanremo 2021, ad eccezione di mercoledì, poiché impegnato nel match Milan - Udinese.

Ma, durante la terza serata del Festival, il pubblico ha notato che, fino alle 23, il calciatore non era ancora salito sul palco dell'Ariston. Infine, Amadeus ha chiamato Ibra e ha spiegato il motivo del suo ritardo e anche l'assurda situazione in cui si sarebbe trovato.

"Ho trovato un incidente in autostrada" ha raccontato Zlatan, che è arrivato a Sanremo da Milano: "Sono stato fermo in auto per tre ore." Come fare per arrivare in tempo all'Ariston? La soluzione trovata da Ibra è veramente "alla Ibra".

Il calciatore, infatti, sarebbe sceso dall'auto in coda e avrebbe fermato un motociclista. "Gli ho chiesto se poteva accompagnarmi a Sanremo... Per fortuna era milanista."

La fortuna sarebbe dunque stata dalla parte di Ibrahimovic, che è dunque riuscito ad arrivare al Festival, anche se in ritardo.

"Era la prima volta che andava in autostrada" ha raccontato il calciatore, mentre mostrava ad Amadeus e al pubblico dei video che lo ritraevano insieme al tifoso in moto, mentre raggiungevano Sanremo.