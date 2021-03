Achille rappresenta il pop duettando con Emma a Sanremo 2021

Terza serata di Sanremo 2021, terzo quadro di Achille Lauro in scena sul palco dell'Ariston.

Dopo aver impersonato il glam pop e il rock'n'roll, questa volta, il cantante porta in scena il pop: "il passato, il presente, universale". Lauro indossava una veste argentata e anche il corpo era stato dipinto come per rappresentare una statua.

Ma Achille, questa sera, non era solo sul palco. L'artista è infatti stato introdotto da un monologo dell'attrice Monica Guerritore e accompagnato nell'esibizione del brano Penelope da Emma Marrone.

"Sono il Pop. Presente, passato. Tutti, Nessuno. Universale, censurato. Condannato ad una lettura disattenta, Superficiale. Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro. [...] Dio benedica gli incompresi", così ha terminato Achille il suo terzo quadro.