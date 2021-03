Sanremo, Vasco tifa per i Maneskin

Vasco Rossi, con il suo nome, ricorre spesso nelle serate di Sanremo 2021. La rockstar avrebbe dovuto partecipare a questa settantunesima edizione della kermesse canora della città dei fiori, ma non ha potuto confermare la presenza, a quanto si apprende da Amadeus e Fiorello direttamente dal palco. Ora però i Maneskin hanno un fan speciale. L'endorsement del rocker di Zocca per la band romana è arrivato a sorpresa su Instagram, dove ormai Vasco è attivissimo. Il Komandante ha pubblicato tra le sue storie un video dell'esibizione dei Maneskin al Festival con "Zitti e buoni", la canzone che la band lanciata da "X Factor" ha scelto di presentare quest'anno in gara. E ha scritto senza giri di parole: "I miei preferiti". Per la serata delle cover hanno scelto di omaggiare nientemeno che i CCCP sulle note di "Amandoti", accompagnati sul palco da Manuel Agnelli degli Afterhours, loro mentore a "X Factor" nel 2017. Il 19 marzo i Maneskin spediranno nei negozi il loro nuovo album, "Teatro d'Ira".