Arriva la stella di Super Mario Bros, per un Natale anni '80

Sbatteva la testa sul mattoncino e usciva una fantastica stella da prendere al volo, che gli dava poteri soprannaturali. Gli intenditori già hanno capito che stiamo parlando di Super Mario Bros, il videogioco più bello e vintage che c'è. C'è una novità per tutti i nostalgici dell'omino con la tuta da lavoro rossa e blu: è arrivata proprio la stella del gioco da mettere sull'albero di Natale. Bellissima!

La decorazione che ricorda il videogioco può essere posizionata come puntale e risplende. Sì, perché la stella di Super Mario ha una batteria incorporata che le permette di illuminare il vostro salotto per 8 ore consecutive. È possibile acquistarla online a un prezzo davvero irrisorio: solo 19,99 dollari per fare un tuffo nel passato che farà impazzire tutti i tuoi ospiti al cenone.

La stella del videogame regalava grandissimi poteri, se riuscivi a trovarla Super Mario acquisiva una forza invincibile: correva a più non posso e diventava invulnerabile a tutte le difficoltà che trovava nel suo cammino.