La regina Elisabetta morta di infarto? La fake news che spaventa i sudditi inglesi

Lunga vita alla regina, è il caso di dire. Sì perché in questi giorni si erano diffuse in rete delle notizie false sulla presunta morte della regina Elisabetta, a causa di un attacco cardiaco. Molti siti e account social avevano parlato in toni allarmistici dell'argomento. Ma le fake news si sa, sono dietro l'angolo. Su Twitter i post pubblicati da account finti con loghi della Bbc o di Sky News confermavano la cosa e così in in breve tempo l’hashtag #TheQueen è diventato trend topic, con oltre 200 mila menzioni. Ma era tutto inventato.

La smentita è arrivata infatti dal portavoce del palazzo reale, Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central, solo qualche ora dopo: “Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell’anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l’ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l’accoglienza alla NATO”, ha scritto in un comunicato, togliendo così ogni dubbio. Una smentita che si è fatta però attendere parecchio da Buckingham Palace.