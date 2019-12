Piero Angela dopo l’incidente: “Ho un po’ di problemi, speriamo bene”

Piero Angela è il re indiscusso della televisione intelligente e impegnata e non è un caso che possa vantare una schiera di fan di ogni età che lo seguono ovunque con grande passione. Il giornalista e conduttore televisivo compirà 91 anni il prossimo 22 dicembre e dopo un incidente domestico in cui si è rotto il braccio sinistro, c’è subito stata grande preoccupazione per le sue condizioni. Qualche settimana fa è stato infatti costretto a un ricovero in ospedale proprio per le fratture e le contusioni rimediate durante l’infortunio in casa. Finalmente però Angela ha raccontato un po’ della sua situazione.

“Ho un po’ di problemi – ha detto lo storico conduttore di “Superquark” – ma la settimana prossima mi tolgono il gesso, poi spero di recuperare in poco, anche se ci vorrà del tempo. Sono cose lunghe e fastidiose. Per fortuna a essersi rotto è il braccio sinistro, mi sono reso conto di quante cose non si possono fare senza un braccio. Ora, per esempio, dormo su una poltrona. Da quando mi sono rotto il braccio, la notte non riesco ad alzarmi ed ho comprato una di quelle poltrone reclinabili che si allungano e diventano letto. Funziona bene”.

Il celebre divulgatore scientifico ha avuto, oltre al braccio, problemi anche per varie contusioni alla spalla, al polso e all’avambraccio ma ha prontamente dichiarato: “Speriamo bene, qui non si sa mai ma credo di aver superato tutti gli ostacoli e la testa per fortuna funziona. Mia sorella ha 92 anni e sta perfettamente, non ha nessun problema. Spero proprio che la genetica sia quella e che ci aiuti. Quando si perde anche solo di poco la capacità di capire o di ragionare è terribile. Il mio lavoro mi porta a scrivere, leggere, parlare. Devo sempre far di compiti, sia scritto che orale. C’è sempre questa tensione e ci si mantiene in allenamento”.