Arriva dalla Cina l'elisir di lunga vita: "Vivrete fino a 120 anni"

Sarebbe bello se potessimo avere a nostra disposizione una pozione magica per allungare la vita, o meglio ancora per non morire mai. Da sempre, sia scienziati che sciamani, hanno cercato di capire se c'è un modo per non "arrendersi" alla morte. E da sempre, i risultati sono stati vani. Ma adesso potrebbe essere il momento di svolta. Dalla Cina arriva, infatti, una scoperta che potrebbe far vivere di più tutti.

La notizia è questa. Un team di esperti ha dichiarato di avere messo a punto una lozione, un vero e proprio elisir di lunga vita, che aiuterebbe l'uomo a campare anche 120 anni. Non dà l'immortalità, ma quanto meno la pozione promette un tempo di vita assai più lungo del normale. Una domanda a questo punto nasce spontanea: cosa c'è dentro questa pozione magica? E come capita per gli chef più in gamba, è un segreto.

Il mondo ha appreso la notizia della scoperta con grande interesse, ma anche con molto stupore. Lo staff medico che ha realizzato la bevanda ha dichiarato, dopo averla provata: "Ci siamo sentiti più felici, ringiovaniti, appetito migliore, ottima qualità del sonno".

Le autorità della regione di Guangxi hanno aperto un'inchiesta per andare a fondo alla questione, che a prima vista appare ambigua. I medici che hanno testato l'elisir di lunga vita, però, si sono mostrati in disaccordo: la pozione è ancora in fase di test, non è stata commercializzata in alcun modo e la notizia non sarebbe neanche dovuta uscire.