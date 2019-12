Questa nonnina usa lo stesso albero di Natale dal 1937

La storia ha dell'incredibile. Una signora inglese utilizza da ben 82 anni lo stesso albero di Natale. Un alberello molto piccolo per la verità, acquistato nel 1937, che ha accompagnato le feste di Natale nella casa di famiglia della donna, superando tanti avvenimenti importanti, tra cui una guerra mondiale. La nonnina, che non vuole separarsi da questo ricordo, si chiama Wilma Jayne Gravenor e vive a Taunton, tra Inghilterra e Galles. La storia è stata raccontata dalla nipote ventenne Caitlin, che ha detto di come la nonna fosse affezionata a quest'addobbo e di averlo sempre visto, immancabilmente ogni Natale, esposto in casa. Ogni anno la nipote aiuta la nonna a decorarlo: un momento estremamente bello per entrambe.

L’alberello le ricorda l’infanzia e tutte le festività trascorse insieme ai suoi cari che non ci sono più. Come la nonna, anche Caitlin gradisce questo addobbo che è diventato parte integrante della sua vita. E' fatto di piume d’oca dipinte di verde (si usava così all'epoca) e conta anche delle palline originali. C’è da scommettere che quest’ultimo durerà ancora a lungo, dato che non sembra dare segni di cedimento e ha già superato tanti traslochi e tanta polvere. La vicenda è diventata di dominio pubblico grazie ai media inglesi che hanno trovato la storia della nonnina interessante e molto dolce.