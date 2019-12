Il caffè espresso italiano candidato patrimonio dell'Unesco

Il caffè espresso è una delle cose più buone e tradizionali che l'Italia abbia mai avuto. Ora a riconoscere l'eccellenza di questa specialità dello stivale è arrivata anche una candidatura come patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Sì, avete capito bene: dopo la pizza, anche la bevanda nera potrebbe forgiarsi di questo titolo.

L'annuncio arriva dalla Camera dei Deputati, dal Consorzio di tutela espresso italiano tradizionale. È atteso per novembre 2020, infatti, il momento della proclamazione.

Per avere il caffè espresso italiano tra le specialità Unesco, l'iter è iniziato a marzo del 2016: in questa data è stato inviato un dossier di presentazione direttamente alla commissione nazionale Unesco. Oltre a premiare questa bontà tutta made in Italy, la premiazione avrà lo scopo di tutelare la cultura e la tradizione della nostra penisola.

In tutto il territorio nazionale, sono presenti ben 800 torrefazioni, che danno lavoro a 7 mila persone circa. Per non parlare dei Kg di caffè consumati ogni anno: sono nel 2018 sono stati 5,9. Il 95% degli italiani lo beve e al mondo è la seconda bevanda, dopo l'acqua.