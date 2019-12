Una banana attaccata al muro con lo scotch: l'ultima opera di Cattelan vale 120 mila dollari

Da lui ci aspettiamo di tutto. Di certo le sue opere sono fuori dall'ordinario e hanno scandalizzato mezzo mondo. Come non ricordarsi della scultura raffigurante papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite o quella di un mega dito medio alzato a Piazza Affari? L'originale artista padovano Maurizio Cattelan, torna a far parlare di sé e a stupire i critici e gli spettatori con una nuova trovata, questa volta al prestigioso Art Basel di Miami. L’artista, uno dei più pagati al mondo, ha esposto la sua nuova opera: una banana attaccata al muro con lo scotch grigio. Il valore? Questo frutto costa molto caro, ben 120 mila dollari! L'opera/installazione è intitolata Comedian ed è esposta nello stand della Perrotin’s Gallery come riporta The Art Newspaper. L'opera è visitabile e tutti hanno la possibilità di acquistarla.

The piece of fruit taped to a wall at @ArtBasel in Miami Beach "offers insight into how we assign worth", @galerieperrotin says https://t.co/PBso7lvEVU — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) 4 dicembre 2019

Tuttavia sorge spontaneo chiedersi: Qualcuno potrebbe mangiarla? E quando marcirà? "Nessun problema", rispondono dalla galleria che la ospita, "Lo valuteremo a tempo debito". Nel 2018 Cattelan aveva di scandalizzato per colpa di un wc. La sua opera dal titolo America, un wc perfettamente funzionante in oro massiccio, era stato offerto al Presidente USA Donald Trump come prestito da inserire tra gli arredi della Casa Bianca. Il Presidente però lo rifiutò perché aveva chiesto un dipinto di Van Gogh, ma gli era stato negato. Chissà se gli verrà offerta anche questa banana di Cattelan.