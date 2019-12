A Marbella c'è l'albero di Natale più lussuoso (e costoso) al mondo

A Marbella, in Spagna, è stato realizzato un albero di Natale davvero pazzesco. È alto la bellezza 25 metri e troneggia al centro di un hotel superlusso della cittadina andalusa. Al posto delle classiche palline low cost, questo abete ha tra i suoi rami preziosissimi diamanti, Swarovski, borsette delle più importanti griffe di moda, uova d'oro e palle di cristallo, per un totale di 500 bijou. Ma non solo, la sua originalità sta anche nel fatto che sono stati utilizzati gioielli riciclati. A vederlo è stupefacente. E lo è anche nel suo valore: nel realizzarlo, infatti, sono stati speci circa 14milioni di euro.

Un albero dei desideri, insomma, ideato dalla stilista Debbie Wingham, che ha voluto donare a questo Natale un tocco di lusso. Un mondo magico al quale non tutti appartengono, ma che al tempo stesso tutti possono ammirare. Prima di Marbella, il primato dell'albero più costoso era detenuto da Abu Dhabi.

Chi fosse interessato a vederlo, dovrà recarsi presso il Kempinski Hotel Bahia a Marbella. E magari portare a casa una bella foto ricordo da condividere con tutti sui social network.