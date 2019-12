Cane accende il microonde "inavvertitamente" e la cucina va in fiamme

Mai lasciare da soli a casa i nostri amici a 4 zampe. Potrebbe succedere di tutto... anche un incendio. La storia che stiamo per raccontarvi arriva direttamente dalla Gran Bretagna (più precisamente da Stanford-Le-Hope, nella contea di Essex) e ha come protagonista un bellissimo husky. Il cagnolone era solo a casa e, in maniera del tutto casuale, ha azionato il forno a microonde, all'interno del quale i proprietari avevano lasciato dei panini.

In poco tempo, il fumo si è impossessato della cucina. Il padrone è stato avvertito dal sistema di sicurezza interno all'abitazione, che gli ha inviato alcune immagini sul cellulare. È così che ha chiamato i Vigili del Fuoco. Prontamente arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato il cane, che fortunatamente non aveva riportato alcuna ferita, e hanno iniziato le loro operazioni di messa in sicurezza degli ambienti.

Il capo dei pompieri Geoff Wheal ha dichiarato: "Quando siamo arrivati la cucina era piena di fumo. Abbiamo operato perché il danno non si diffondesse oltre l'area della cucina. Il nostro consiglio è di non usare il forno a microonde per conservare il cibo e di tenerlo vuoto se non in uso: animali o bambini possono accenderlo più facilmente di quanto si pensi".