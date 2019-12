Apre a Londra la Casa di Marzapane, il primo hotel ‘commestibile’

Di recente vanno molto di moda i cosiddetti “pop up restaurants” e i “pop up hotels”, ossia ristoranti e hotel temporanei allestiti in un luogo per un evento particolare e per un periodo determinato di giorni. Per il periodo natalizio, ad esempio, quest’anno a Londra, nel celebre quartiere di Soho, centro della vita notturna della capitale britannica, è stato aperto un albergo molto particolare: si tratta della Candy Cane House, letteralmente “casa di zucchero”, una sorta di casa di marzapane che ricorda molto quella della famosa fiaba di Hansel e Gretel.

Come è facile intuire, questo hotel è a tema dolci: l’arredamento e anche le decorazioni esterne sono composte da caramelle e dolciumi vari con alcune parti commestibili. Gli ospiti, al loro arrivo, possono ad esempio sgranocchiare le corone natalizie poste sulla porta, oppure mangiare i dolciumi appesi sulle pareti o sull’albero di Natale istallato all’interno della Candy Lounge, la hall dell’albergo.

La camera da letto, invece, si chiama, non a caso, “Ginger-BreadRoom”, ossia la “stanza al pan di zenzero”, una camera decorata sempre a tema dolciario e natalizio, con diverse parti commestibili. Nella “Coco-Kitchen”, infine, è possibile ammirare le caramelle giganti appese alle pareti e mangiare vari tipi di dolci.

La Candy Cane House può ospitare al massimo due persone: il prezzo è di 99 sterline a notte e si può prenotare solo tramite Booking.com. Chi volesse provare questa esperienza magica e fiabesca deve affrettarsi, perché questo pop up hotel resterà aperto solo per pochi giorni a dicembre.