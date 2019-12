Minacciato di morte, il cane "unicorno" non sarà più dato in adozione

Solo poche settimane fa la storia del piccolo Narwhal aveva fatto il giro del mondo e aveva commosso il web.

Il cucciolo era stato trovato il mese scorso in una discarica nelle zone rurali di Jackson, nel Missouri, e recuperato dalla Mac's Mission, un’organizzazione per il salvataggio dei cani.

A causa di una piccola codina in più sulla fronte, il cucciolo era stato soprannominato "cane unicorno" e proprio grazie a questa particolarità era diventato molto famoso sul web, tanto da ricevere centinaia di richieste di adozione. Sembrava che la storia potesse avere un lieto fine... eppure non è così.

Rochelle Steffen, fondatrice dell'associazione, ha infatti recentemente raccontato che l'inaspettato successo di Narwhal ha attirato anche l'attenzione di haters e malintenzionati, tanto che il cucciolo ha addirittura ricevuto delle minacce di morte.

L'associazione non ha potuto far altro che prendere atto della cosa e bloccare le procedure per l'adozione, per salvaguardare il piccolo. La Steffen, infatti, ha dichiarato: "Siamo molto preoccupati per gli stupidi commenti che abbiamo letto, resterà con noi". Di lui continuerà quindi ad occuparsi l'associazione che lo ha salvato.

