Le servono da bere nonostante sia ubriaca: 30enne muore annegata e la discoteca viene chiusa

La discoteca Rio Club di Marina Dorica, sulla costa adriatica in provincia di Ancona, è stata chiusa dopo un tragico episodio che ha visto una hostess irlandese di 30 anni morire annegata. La tragedia è avvenuta lo scorso 23 novembre: la vittima, Mairead O’ Connor Breffni, aveva trascorso la serata nel locale insieme ai suoi colleghi, ossia gli altri membri dell’equipaggio dello yacht sul quale lavorava.

La donna ha bevuto molto e, a fine serata, è tornata da sola all’imbarcazione che era ormeggiata presso la banchina dei cantieri Palumbo, in quanto era in manutenzione. La 30enne era in evidente stato d’ebbrezza, come dimostrano le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nelle quali si vede chiaramente che barcollava. Durante il percorso per arrivare allo yacht, però, Mairead è scivolata in acqua ed è morta annegata: a dare l’allarme sono stati i suoi colleghi che hanno ritrovato la sua borsetta appoggiata alla scaletta. Il cadavere è stato rinvenuto la mattina dopo, poco distante dal luogo in cui la donna è caduta in mare.

In seguito all’incidente, la Polizia ha effettuato delle indagini e questa mattina hanno notificato al titolare della discoteca Rio Club il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, disposto dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia. Secondo quanto emerso, gli addetti al bar del locale avrebbero “somministrato bevande alcoliche alla vittima nonostante fosse entrata nel locale in evidente stato d’ebbrezza”. La misura disposta dal Questore è prevista dall’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, al fine di “prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico e la moralità pubblica o per la sicurezza dei cittadini”.