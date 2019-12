Fotografo naturalista viene caricato da un branco di elefanti

Ewan Wilson è un fotografo naturalista ed è proprio per fotografare gli animali che si trovava in Sudafrica, quando ha vissuto un episodio davvero incredibile.

Il giovane ha raccontato che, mentre recuperava una fototrappola, da dietro un cespuglio è spuntato un branco di elefanti che, vedendolo, lo hanno inizialmente caricato, avvicinandosi a lui, forse infastiditi o impauriti. Miracolosamente, però, i pachidermi hanno poi deciso di graziare il ragazzo e la sua troupe.

“Questi meravigliosi mammiferi hanno deciso di risparmiarci quel giorno - ha raccontato Wilson, come riporta La Stampa - Avevano tutto il diritto di schiacciarmi e di capovolgere il veicolo, ma non l’hanno fatto. Pur avendo un cucciolo nel gruppo, gli alfa ci hanno tenuti in vita. Di solito non esco mai alla ricerca di queste interazioni perché i rischi non valgono il risultato”.