Quest'anno a Natale si spenderanno in media 322 € a testa per i regali

Avete già inviato la letterina a Babbo Natale con i regali che desiderate ricevere? È arrivato quel momento dell'anno che tutti, grandi e piccini, non vedono l'ora di vivere: scartare il loro pacchetto e di gioire alla vista del cadeaux. Perché a Natale i regali sono d'obbligo e fanno anche bene al cuore, sia riceverli che farli. Secondo una ricerca dell'Osservatorio Compass, quest'anno gli italiani spenderanno in media 322 euro a testa per i loro pensieri natalizi. In calo rispetto al 2019, quando di euro se ne sono 330.

E quali sono i regali più gettonati? Per il 41% degli intervistati abbigliamento, calzature e accessori. Il 29% preferisce ricevere biglietti aerei, il 23% opta per prodotti informatici e il 20% ama i libri e le riviste.

Ma non finisce qui. A chi saranno rivolti questi doni? Come sempre, e come è giusto che sia, la famiglia resta al primo posto. Gli uomini sono più romantici, e nel 48% dei casi penseranno al partner. Le donne, invece, soprattutto se mamme scelgono i figli prima ancora che i compagni (37%).

Direttore Centrale Marketing e Innovation di Compass ha così commentato i risultati dello studio: "Per gli italiani la famiglia è fondamentale e sembra non ci sia occasione migliore del Natale per dimostrarlo. Il budget per i regali è, infatti, quasi interamente dedicato alla famiglia, con una sola persona, solitamente il partner, per cui spenderne circa metà. Per alcuni regali, specialmente quelli più impegnativi, abbiamo osservato poi un alto ricorso al credito al consumo, che riguarda soprattutto il comparto dell’elettronica e, in particolare, degli smartphone. Il loro prezzo talvolta elevato potrebbe frenarne l’acquisto e quindi per molti il prestito rappresenta la soluzione ideale per realizzare i propri desideri".