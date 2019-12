Alcune birre farebbero bene come lo yogurt (grazie ai probiotici)

Secondo una ricerca dell'Università di Amsterdam, coordinata dal professor Eric Claassen, alcune birre sarebbero "salutari" in quanto ricche di probiotici, batteri buoni che (in quantità adeguate) fanno bene al nostro organismo.

Secondo lo studioso si tratterebbe delle birre un po' più forti, come quelle prodotte in Belgio (ad esempio la Hoegaarden, la Westmalle Tripel e la Echt Kriekenbier). Queste birre, ha spiegato il professor Claassen, a differenza delle birre tradizionali, subiscono un doppio processo di fermentazione.

E proprio nella seconda fermentazione viene utilizzato un tipo di lievito diverso che produce degli acidi in grado di uccidere i batteri potenzialmente nocivi per l'intestino. Si tratterebbe, secondo il professore, degli stessi probiotici che si trovano nello yogurt, nel latte, nel kefir e in altri alimenti di questo tipo.

In sostanza la ricerca ipotizza che questo tipo di birre possa far bene al nostro intestino come lo yogurt... purché consumata in quantità moderate, fa notare il professor Claassen. Lo studioso tiene infatti a precisare che questa non deve essere assolutamente una buona scusa per poterne abusare.