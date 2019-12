A Milano è iniziata la costruzione dell'autostrada delle api

Sono iniziati oggi, giovedì 5 dicembre, a partire da via Suzzani, i lavori per la costruzione dell'autostrada per le api.

Si tratta di un profumatissimo e colorato corridoio fiorito lungo 3,5 chilometri che attraverserà il Parco Nord di Milano tagliandolo da Nord-Ovest a Sud-Ovest. Secondo il progetto ospiterà oltre un milione di fiori e 3.000 piante perenni.

Il progetto, in corso di realizzazione, gode di un finanziamento realizzato attraverso un'operazione di crowdfunding rivolta a cittadini e aziende. Milano con l'autostrada per le api, sull'esempio di altre metropoli europee, punta a contribuire al ripopolamento di questi insetti, decimati dall'uso crescente di pesticidi e dalla riduzione dell'habitat, ma anche a "rendere più belli e ecologicamente più stabili gli ecosistemi, e favorire gli orti sociali“.

Per il momento sono stati già stati rimossi circa 400 mq di cemento. Il processo di decementificazione rappresenta un ulteriore segnale di miglioramento per un Parco che ha già dimostrato di essere un esempio virtuoso da oltre tre decenni (durante i quali sono stati decementificati già oltre 27mila mq).