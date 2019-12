Meteo instabile nel weekend dell'Immacolata: le previsioni

L'inverno è arrivato a pieno titolo sulla nostra penisola. Abbiamo definitivamente messo da parte le t-shirt (da qualche tempo a dire il vero) e il nostro migliore amico nelle ultime settimane si chiama ombrello. Ma come sarà il meteo nel week dell'Immacolata? Su tutta Italia il tempo risulterà instabile, ma non ci saranno fenomeni di grosso rilievo.

Sabato 7 dicembre, il versante tirrenico sarò interessato da qualche pioggia, in particolar modo le precipitazioni faranno capolino in Toscana settentrionale, Lazio e Campania. Nel resto del Paese ci saranno nuvole sparse, con qualche timida schiarita qua e là. Nelle pianure settentrionali, invece, arriverà la nebbia.

Le previsioni per domenica 8 dicembre saranno più o meno le stesse. Solo al nord si registrerà una maggiore instabilità, condita da qualche insidia. Tra Piemonte Lombardia, Emilia Romagna e Veneto la nebbia potrebbe farsi più fitta e gelida. Per quanto riguarda le temperature, in queste regioni la notte potrebbero scendere anche sotto lo zero.

Il vero cambiamento si avrà, però, la prossima settimana. Già a partire da lunedì 9 dicembre potrebbe farci visita una massa d’aria fredda in discesa dal Polo Nord, che porterà con sé fenomeni a carattere nevoso.