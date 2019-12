USA, nonna italiana cucina per anni le pizzelle ai poliziotti e loro la ringraziano così

Antonietta Manganiello è una 81enne che vive negli Stati Uniti, più precisamente nella cittadina di Medford, nel Massachusetts, da quando aveva solo 20 anni. Nonostante manchi dall’Italia da decenni, Antonietta non ha mai dimenticato la ricetta delle famose pizzelle, un dolce diffuso tra Abruzzo e Molise.

Per anni la donna ha cucinato questi dolci per i poliziotti del dipartimento di Medford, ai quali li consegnava in segreto. Per questo motivo la sua identità è rimasta sconosciuta fino a ottobre quando Antonietta ha dovuto smettere di cucinare per problemi di salute e ha quindi deciso di mandare sua figlia Gerri alla centrale per portare agli agenti un po’ di pomodori colti nel suo orto.

È stata proprio Gerri a svelare a tutti l’identità di quella che era ormai nota come “Lady Pizzelle”, “la signora delle pizzelle”. I poliziotti hanno così deciso di rendere omaggio a questa donna che per anni ha regalato loro questi deliziosi dolci: come documentato da un video diffuso poi sulla pagina Facebook del dipartimento, gli agenti sono andati a bussare alla porta di Antonietta e le hanno dimostrato affetto portandole in dono dei fiori e una targa con il suo nome e anche il suo nome d’arte, “Lazdy Pizzelle” per l’appunto.

“Tutti abbiamo dovuto levare lo zucchero a velo dalle nostre camicie dopo aver mangiato una o due pizzelle – si legge nel post - Per anni, nessuno ha saputo davvero chi le cucinava o perché ce le portava”. La misteriosa signora delle pizzelle è stata quindi scoperta e finalmente ringraziata per la sua enorme gentilezza.