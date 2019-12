Greta Thunberg, un’associazione le offre un mulo per andare a Madrid

In questi giorni Greta Thunberg è a Lisbona ma dopo dovrà spostarsi a Madrid per partecipare alla Cop25, la Conferenza mondiale dell’ONU per il clima. Com’è noto, la giovane attivista svedese cerca di spostarsi inquinando il meno possibile e scegliendo quindi i mezzi di trasporto più ecologici. Per raggiungere la capitale portoghese, ad esempio, Greta ha utilizzato una barca a vela, mentre per raggiungere la capitale spagnola probabilmente utilizzerà il treno.

A meno che non decida di accettare l’offerta ricevuta dall’associazione Fray Hernando de Talavera, con sede a Talavera de la Reina (Toledo): viaggiare in sella a un mulo. Sui social l’organizzazione ha fatto sapere di aver inviato a Greta la loro proposta: “Siamo coscienti dell'importanza di sensibilizzare il mondo intero sulla situazione ambientale e per questo appoggiamo il tuo impegno – si legge nel comunicato - Per questo motivo, ti offriamo la possibilità di spostarti con un mulo allevato proprio nella nostra cittadina, perché è il mezzo di trasporto più ecologico possibile”.

L’associazione ha spiegato a Greta che il mulo è un mezzo di trasporto antico, utilizzato tra l’altro dai pellegrini per compiere il percorso di 257 chilometri fino al Monastero di Guadalupe, luogo che nell’agosto del 2020 inizierà l’Anno Santo Guadalupense. L’organizzazione, infine, si è offerta di pagare tutte le spese per il viaggio di Greta fino a Madrid, purché, appunto, lei utilizzi il mulo che le è stato gentilmente offerto. Al momento l’attivista non ha fatto sapere nulla in merito al suo prossimo viaggio, non resta che attendere per scoprire se l’offerta verrà o meno accettata.