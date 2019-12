Ecco perché la fidanzata di Keanu Reeves non si tinge i capelli

È stata criticata sui social perché il suo aspetto non era all'altezza di una bellezza esotica come quella di Keanu Reeves. La fidanzata dell'attore, Alexandra Grant, ne ha sentite di tutti i colori. E anche in maniera ingiustificata: in amore, infatti, contano altre cose al di là del fisico.

A quanto pare per i fan è troppo "vecchia" per Keanu, ma in realtà ha 9 anni in meno. Le polemiche sono arrivate anche per il suo colore di capelli. "Perché non si fa la tinta?", si sono domandati alcuni. Ed ecco che è arrivata la risposta dalla diretta interessata. Sul suo account Instagram, l'artista e gallerista americana ha condiviso un articolo del Newsweek, che rivela: "Uno studio su 50mila donne rivela una connessione tra il tumore al seno e la tintura permanente dei capelli e i prodotti chimici per il tiraggio".

"Numeri sbalorditivi - commenta la Grant - soprattutto per le donne di colore. Ho avuto i capelli bianchi quando avevo appena venti anni e mi sono tinta con ogni colore fino a quando sono diventata intollerante alla tossicità dei coloranti. A trenta anni ho lasciato che diventassero "biondi". Amo e sostengo il fatto che ogni donna possa scegliere come apparire a ogni età. Ma / se le donne devono morire per seguire degli standard di bellezza, beh allora rivediamo quegli standard di bellezza". Ben detto.

Scommettiamo che adesso detterà moda, e saranno in molte a lasciarsi i capelli grigi?