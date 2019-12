Artista trasforma le pareti grigie degli ospedali in coloratissimi paesaggi marini

Si chiama Silvio Irilli, è un 47enne piemontese ed è il fondatore di "Ospedali Dipinti", un progetto che collabora con diverse Onlus per portare colore nelle sale grigie degli ospedali con l'obiettivo di rendere i reparti meno opprimenti e più accoglienti.

L'artista italiano ha già trasformato tante pareti cupe di ospedali italiani in splendidi acquari (i suoi soggetti preferiti) e altri coloratissimi paesaggi. Ma non solo. Perché Silvio è conosciuto in tutto il mondo, anche oltreoceano: ad esempio, è stato lui ad affrescare l'ingresso dell'acquario di Atlanta, in Georgia (USA).

In Italia sono molti i medici che seguono con interesse l'attività dell'artista. Quando si mette all'opera su un nuovo progetto, Silvio ascolta prima quale sia il desiderio dei dottori, poi prepara un bozzetto e, quando è tutto concordato, realizza delle grandi tele che poi vengono riprodotte su una carta da parati certificata che verrà utilizzata per rivestire il reparto.

Quella negli ospedali è certamente l'attività che emoziona di più l'artista e i commenti positivi che riceve da parte di chi ogni giorno beneficia della serenità trasmessa dai suoi lavori sono il suo premio più grande.

(Credits photo: Facebook/Silvio Irilli)