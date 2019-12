Migliori amiche da 78 anni si trasferiscono nella stessa casa di cura per stare insieme

Può capitare nella vita di perdere gli amici durante il cammino. Si fanno scelte diverse, vuoi per lavoro o per amore. E le amicizie finiscono, anche se il bene resta. Questo però non è successo a due signore, Olive Woodward e Kathleen Saville, migliori amiche da 78 anni. Il loro legame è iniziato a scuola a Nottingham, quando avevano 11 anni. Si vogliono talmente che hanno deciso di trasferirsi nella stessa casa di cura per passare il tempo che resta loro insieme. E questo sì, che fa commuovere.

Hanno passata tutta la vita insieme. Dopo la scuola, dove erano ovviamente compagne di banco, si sono sposate e i mariti lavoravano nella stessa azienda. Per di più, abitavano sulla stessa via. Oggi, che sono anziane e i mariti sono morti, vivono insieme nella stessa casa di cura. La prima a trasferirsi fu Kathleen e poi Olive la raggiunse dopo qualche anno.

Ma qual è il segreto di questa lunghissima amicizia? Dicono che non hanno mai litigato e dicono sempre quello che pensano. E come in una vera amicizia, anche se hanno entrambe 89 anni, Kathleen e Olive si divertono come due ragazzine: ridono, si scambiano i vestiti e fanno anche dei piccoli scherzetti al personale.