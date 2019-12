Sopravvive a 6 ore di arresto cardiaco: "Un caso unico al mondo"

Protagonista di questa straordinaria vicenda è Audrey Mash, una 34enne britannica trasferita a Barcellona da due anni. Il suo caso è stato definito dai medici spagnoli come "unico al mondo, di sicuro senza precedenti documentati in Spagna".

La storia è stata raccontata dal Guardian, che ha anche intervistato la donna. Lo scorso 7 novembre Audrey, appassionata di alte vette, era quasi a quota 2mila metri sulle vette dei Pirenei con il marito per una scalata, quando la coppia è stata investita da una tempesta.

La 34enne ha cominciato a manifestare i sintomi di ipotermia così suo marito, Rohan Schoeman, ha allertato i soccorsi, che sono riusciti a recuperarli circa 3 ore dopo e a trasportare la donna in ospedale in elicottero.

La temperatura corporea di Audrey era di 18 gradi e il suo cuore non batteva più. ma i medici hanno continuato a tentare di rianimarla e il suo cuore ha ripreso a battere dopo ben 6 ore di arresto cardiaco.

Per i medici questo incredibile caso è stato reso possibile dalla bassa temperatura corporea della donna. Ma il dottor Eduard Azgudo, del servizio di medicina intensiva dell’Hospital Vall d’Hebron, lo ha definito “ai limiti della vita che ancora non conosciamo”.

Ora Audrey sta bene e non ha riportato danni. Anzi, ha già annunciato che la prossima estate tornerà in montagna, perché non ha intenzione di permettere a questo incidente di cancellare la sua grande passione.

(Credits photo: electrodealpro.com)