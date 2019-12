Ti cola il naso quando fa freddo? Ecco il perché

In inverno consumate centinaia di fazzoletti anche senza raffreddore? Vi cola sempre il naso appena respirate un po' di aria fredda? Bene, niente panico... succede a tutti. E c'è anche una spiegazione ben precisa. Eccola.

Quando fa freddo, l'aria è gelata e secca mentre nel nostro naso la temperatura è calda e umida. Questa differenza termica crea il tipico gocciolamento, che tecnicamente si chiama "rinite indotta dal freddo", o anche "naso dello sciatore". In sostanza, quando respiriamo aria fredda, i nervi nasali inviano un segnale al cervello che a sua volta aumenta l'afflusso di sangue per mantenere e facilitare il processo di riscaldamento.

È così che le ghiandole del muco, per conservare la stessa umidità interna, aumentano la loro attività. Questo processo viene attivato per non fare arrivare ai polmoni troppo freddo. E il naso cola. La perdita di liquido dal naso avviene anche a causa della condensa che si crea al passaggio di aria ghiacciata.

Ecco svelato il mistero del naso gocciolante quando fa freddo.