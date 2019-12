Costanza Caracciolo rivela: “Sono incinta, aspetto una bimba”

Negli ultimi tempi sono circolate tante voci sulla possibile seconda gravidanza di Costanza Caracciolo e adesso è arrivato l’annuncio ufficiale. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl compagna di Bobo Vieri ha rivelato: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora! – ha detto per poi spiegare – Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”.

Per Costanza e Christian l’arrivo di un secondo figlio rappresenta una grande gioia. “Lui è un padre meraviglioso – ha sottolineato la showgirl – penso che con questa nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso e, in effetti, devo dire che va benissimo così”.

L’ex calciatore, dunque, è felice di allargare la sua famiglia e ancor di più di avere una seconda figlia femmina. Il nome scelto per la bimba, però, ancora non è stato rivelato. Non resta che attendere per saperne di più.