Il regalo perfetto: le calze con la faccia del tuo amore o della tua amica del cuore

Sei in cerca dell'idea giusta per un regalo di Natale che non passi inosservato? Allora questa potrebbe fare al caso tuo. Arrivano le calze personalizzabili con il volto di chi vuoi: da quello dell'amica a quello del partner.

La trovata (bizzarra al punto giusto da poter diventar un trend) è stata lanciata dal sito inglese Prezzybox, dove non mancano di certo le idee "un po' particolari".

I commenti che hanno accolto il post di lancio pubblicato sui social, infatti, sono piuttosto positivi e non manca chi ha pensato di taggare la migliore amica scrivendo: "Nel caso non sapessi cosa regalarmi...".

Il costo di questo imperdibile capo non è neppure eccessivo: si aggira intorno ai 24/30 euro. L'unico problema è che l'azienda per ora consegna soltanto nel Regno Unito.

(Credits photo: prezzybox.com)