Ladri entrano in casa di Luca Argentero e rubano il Telegatto

Brutta esperienza per Luca Argentero. A quanto pare, i ladri sono entrati nella sua abitazione e hanno rubato il Telegatto, che l'artista ha ricevuto nel 2008 per la sua interpretazione nel film "Saturno Contro" di Ferzan Ozpetek.

Luca si è sfogato su Twitter. Proprio non riesce a capire perché i ladri gli abbiano preso il Telegatto, un riconoscimento al quale era molto legato. Ecco quali sono state le parole dell'attore: "I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?"

Ma c'è qualcuno che non ci crede. In rete, infatti, sta girando la voce che si tratti di una trovata per pubblicizzare un nuovo progetto Netflix o Amazon.

Alcuni fan, comunque, hanno confortato il loro beniamino con parole dolci e altri, invece, hanno ironizzato sull'accaduto e hanno scritto sui social: "Si sono accorti dell'errore e se lo sono ripreso"!