Mamma gorilla dà alla luce il suo piccolo e poi lo riempie di baci

Nell’aprile scorso nello Smithsonian National Zoological Park degli Stati Uniti una mamma gorilla ha dato alla luce il suo piccolo: è stato un evento importante perché per la prima volta dopo nove anni è nato un esemplare maschio.

È per questo che lo zoo ha reso nota la notizia, pubblicando anche un video incredibile: nelle immagini, infatti, si vede la mamma gorilla Calaya che, subito dopo il parto, prende in braccio il suo piccolo e inizia a baciarlo e coccolarlo senza sosta, proprio come farebbe una mamma umana.

Calaya è un esemplare di 15 anni ed è rimasta incinta del gorilla Baraka, di 26 anni: il piccolo è stato chiamato Moke, nome che nella lingua del Congo significa, appunto, “piccolo”. Purtroppo i gorilla sono ormai una specie in via di estinzione e la causa principale è il bracconaggio: al momento ne sono rimasti vivi solo alcune migliaia. Anche per questo motivo questa nascita ha un valore simbolico e rappresenta una nuova speranza per questi animali.