Smette di ballare e le sparano in faccia: choc a un matrimonio indiano

Questa notizia arriva dall'India, più esattamente da Chitrakoot nello stato di Uttar Pradesh, e ha dell'incredibile. Due ballerine stavano eseguendo un numero di danza durante un matrimonio. A un certo punto la musica si blocca per un problema all'impianto e le due ragazze smettono di ballare. Subito dopo si avverte uno sparo: una delle due ballerine cade a terra con il volto insanguinato. È stata colpita alla mandibola. E suoi social network sta girando il video di questo terribile momento.

This video is from UP's Chitrakoot .The lady was performing at a wedding and was shot by a man , possibly drunk, because she stopped after the music system development a glitch. She took a bullet in the jaw , hospitalised in Kanpur. @chitrakootpol says trying to make arrests pic.twitter.com/f9vVYopcYL