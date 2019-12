Secondo una ricerca, il 91% delle cose di cui ci si preoccupa non accadrà mai

Preoccuparsi fa parte della natura umana e ha anche una certa utilità, dal momento che prepara le persone ad affrontare le diverse sfide della vita. Ma a volte la preoccupazione diventa patologica e sfocia in un vero e proprio Disturbo di ansia generalizzata.

Uno studio della Penn State University ha analizzato questo comportamento ed ha rilevato qualcosa di molto interessante che potrebbe aiutare ansiosi e pessimisti a preoccuparsi di meno.

Secondo la ricerca condotta su 29 persone affette da disturbo d'ansia generalizzato il 91% delle preoccupazioni manifestate dai soggetti esaminati non si è avverata. E anche quando queste si sono verificate, l'esito è stato migliore di quanto temuto.

Prendere consapevolezza di questa evidenza scientifica, ha aiutato i soggetti esaminati a comprendere che la maggior parte delle preoccupazioni sono infondate e ciò ha contribuito a migliorare i sintomi del disturbo.

Questo studio, però, rappresentando lo specchio di una realtà più diffusa, potrebbe essere molto utile per tutti: questi dati dimostrano infatti che non ha molto senso perdere del tempo prezioso a preoccuparsi di qualcosa che molto probabilmente non accadrà mai.