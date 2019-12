Cucina i suoi genitali e li serve al ristorante per 250 dollari a persona

Mao Sugiyama è un ragazzo giapponese di 22 anni. Mao è asessuato e nel 2012 ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento di asportazione degli organi genitali, che poi ha congelato. Oggi, il 22enne è il protagonista di un fatto alquanto bizzarro: ha, infatti, cucinato le sue parti intime e le ha servite durante un evento, che si è svolto in un ristorante di Suginami, a Tokyo, facendole pagare la bellezza di 250 dollari a persona.

Sugiyama si è fatto aiutare da uno chef per garantire agli ospiti una pietanza gustosa, con funghi e prezzemolo. In tutto i presenti erano 70, ma le persone che hanno potuto assaggiare scroto e pene del ragazzo sono state 5, tra i 22 e i 32 anni.

All'inizio, Mao voleva cucinare i genitali per sé. Poi a un certo punto ha cambiato idea e ha voluto condividere con altre persone questa esperienza davvero fuori dal comune. È così che ha pubblicato un annuncio su Twitter al fine di trovare qualcuno che volesse assaggiare le sue parti intime: "Offro i miei organi genitali maschili (pene completo, testicoli e scroto) come pasto per 100.000 yen. Li cucinerò su richiesta del compratore, in un luogo di sua scelta". Il post ha avuto un successo enorme. E così la cena è stata organizzata.

Chi ha assaggiato il piatto ha detto che non era molto saporito e anche un po' gommoso.