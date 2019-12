Miss Universo 2019: vince la 26enne sudafricana Zozibini Tunzi

Si chiama Zozibini Tunzi la 26enne modella e laureanda in pubbliche relazioni all'università di Cape Town che domenica sera ha conquistato la corona di Miss Universo 2019.

È la prima sudafricana di colore ad essersi aggiudicata questo titolo e, orgogliosa delle sue origini, sostiene che questa vittoria dimostra che finalmente le cose stanno cambiando.

«La società per molto tempo ha identificato la bellezza con uno stereotipo di razza. Il bello è bianco. Ora, anche se lentamente, stiamo andando verso una nuova stagione in cui le donne come me trovano un posto nella società e finalmente possono immaginare di essere considerate le più belle del mondo».

Nel post che condivide sul profilo Instagram scrive che con questa vittoria si è aperta una porta e lei si dichiara orgogliosa di poterla attraversare per prima. Poi aggiunge: «Possa ogni bambina che ha assistito a questo momento credere per sempre nel potere dei suoi sogni».

Zozibini Tunzi è un'attivista e creatrice di una piattaforma per la lotta alla violenza di genere, sostiene la bellezza naturale e incoraggia ogni donna ad amarsi per ciò che è.

(Credits photo: Instagram/zozitunzi)