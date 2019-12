Ecco il maglione con Babbo Natale che si droga: ritirato dal mercato

La famosa catena di abbigliamento Walmart Canada, aveva messo in vendita sul suo shop online un simpatico maglione natalizio che ritraeva il caro Babbo Natale intento a preparare sul tavolino tre strisce di cocaina. Scelta involontaria o trovata goliardica per celebrare le feste? Molti clienti hanno subito fatto partire delle segnalazioni, colpiti anche dalla descrizione dell’oggetto che lo tracciava così: “Sarebbe un’impresa impossibile consegnare tutti i regali del mondo in una notte, senza un piccolo aiuto”, facendo proprio riferimento a una “neve colombiana” come “sporco segreto” di Babbo Natale. Dagli screenshot fatti dai clienti scopriamo che il maglione era in vendita a 55 dollari canadesi, nella sezione “Men's Let it Snow Ugly Christmas Sweater”.

"Sappiamo tutti come funziona la neve" si legge nella descrizione del prodotto, "perché è una polvere bianca e la migliore arriva dal Sud America. Ma questa è una pessima notizia per il caro vecchio Babbo Natale, che vive nel lontanissimo Polo Nord. È per questo che, quando riesce a procurarsi un po' di neve colombiana di prima qualità, è così felice e non vede l'ora di gustarsela. La sistema in righe perfette sul suo tavolino, e poi fa una gran sniffata per assaporarne l'aroma in tutta la sua bontà".

Il maglione che ha fatto scalpore non è l’unico discutibile visto che online ci sono ancora quelli con Babbo Natale in mutande e pupazzi di neve con naso e palline a formare dei genitali maschili conciati per le feste. Ritirato dal mercato Babbo Natale che si droga, la catena di abbigliamento si scusata per il messaggio involontariamente offensivo. "I maglioni sono stati messi in vendita da terzi su Walmart.ca e non rappresentano i valori di Walmart. Per questo motivo non trovano spazio sul nostro sito ed ecco perché abbiamo già rimosso gli articoli dal nostro marketplace".