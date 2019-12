Da solo in casa mette in fuga i ladri: un 12enne come in "Mamma ho perso l'aereo"

Un ragazzo di 12 anni resta da solo in casa, mentre la madre esce a prendere il fratello a scuola. Nell'attesa il ragazzino sente dei strani rumori all'interno dell'abitazione. Erano i ladri, che stavano cercando di sfondare una finestra per fare irruzione in casa. In allarme, il 12enne è scappato in bagno. Urlava ed era terrorizzato per quello che stava succedendo. Ma non ha perso la lucidità: ha portato con sé, infatti, il cellulare e ha chiamato la madre avvisandola di quello che stava succedendo.

La donna è tornata subito indietro e ha iniziato a suonare il clacson una volta arrivata nel vialetto dell'abitazione. A questo punto, i ladri sono scappati. E la rapina è stata sventata. Per fortuna questa storia ha un lieto fine. Ma a Merate, in provincia di Lecco, dove è avvenuto il fatto, negli ultimi tempi i furti si sono intensificati.

I cittadini, infatti, sono esausti. Ogni giorno devono fare i conti con i malviventi che si introducono all'interno delle loro abitazioni. In vista del periodo natalizio, poi, le rapine sono anche cresciute.