Pandoro e panettone: quale dei due fa ingrassare di più?

Chi sta a dieta lo sa che a Natale tutti i suoi sforzi potrebbero essere vani. Tra cene e pranzi in famiglia, party con gli amici e feste aziendali, non c'è un attimo di pausa! E poi ci sono il panettone e il pandoro, i dolci tipici di questo periodo, a cui nessuno riesce a dire di no. Deliziosi entrambi, ma anche tanto calorici.

Ma una domanda nasce spontanea: quale dei due fa ingrassare di più? Diciamo che se vogliamo sfoggiare un fisico mozzafiato e bandire la pancetta, forse sarebbe meglio non mangiarli... ma come si fa a dire di no alla morbidezza del pandoro e alla squisitezza del panettone? Impossibile.

Se volete proprio saperlo (siete sicuri?), una fetta di pandoro ha 400 calorie, mentre una di panettone 360. La prova della bilancia, quindi, la vince il dolce con uvetta e frutta candita, che ha 40 calorie in meno del cugino tutto zucchero a velo. Ve lo sareste mai aspettato? A quanto pare, il panettone ha meno burro nella sua ricetta, ecco perché è un po' più leggero.

Bene, ora possiamo tornare a gustarli in tranquillità... la dieta la riprenderemo il 7 gennaio, quando dopo la Befana possiamo tornare ai nostri amati finocchi e carote.