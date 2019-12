"Oggi lo studio è chiuso perché gioca il Napoli": l'avviso del medico tifoso

Aniello Lauri è uno stimato gastroenterologo internista di Palma Campania (un comune in provincia di Napoli), sempre disponibile con i suoi pazienti... tranne quando gioca il Napoli.

Già, perché il dottor Lauri è un tifoso sfegatato della squadra partenopea e proprio questa sua passione gli ha regalato in queste ore un momento di celebrità sul web.

Tutto è cominciato quando il medico, che ama scherzare con i pazienti ogni volta che pubblica un avviso sulla porta del suo studio, ne ha esposto uno che dice: “Oggi 10-12-2019 lo studio chiude alle 18:00. In serata gioca il Napoli per cui è inutile chiedere, trovatevi un medico meno tifoso e malato”. Ma non è tutto, perché l'avviso prosegue: “Si avvisano le persone tutte che in caso di uscita dalla Coppa dei Campioni lo studio resta chiuso fino al 2 gennaio 2020”.

Inutile dire che l'avviso ha fatto immediatamente il giro del web, generando molti sorrisi e anche qualche polemica.

Ma il dottor Lauri ribadisce: “Mi piace scherzare, ma la passione per il Napoli è una vera malattia. E non ce l’ho solo io”.

(Credits photo: Facebook/aniello.lauri.1)