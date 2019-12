La TV cade a terra, si arrabbia e tortura a morte il figlio di 1 anno

Aveva il cranio fratturato, e la clavicola, il bacino e le costole rotti. Erano queste le condizioni di Viston, un bambino di un anno, quando è arrivato in ospedale la scorsa settimana. Sua madre, Rhionna Nichols di 20 anni, lo avrebbe torturato a morte. La donna ha affermato di aver scosso il figlio e di averlo colpito con una pantofola, quando i medici si sono precipitati a casa sua a Detroit. Ma forse le cose stanno in modo diverso, viste le condizioni in cui versava il piccolo appena arrivato in ospedale. È morto due giorni dopo per le ferite riportate.

La polizia ancora non ha confermato nulla, ma la famiglia ha rivelato che la donna si sarebbe arrabbiata perché una TV a schermo piatto sarebbe caduta a terra. E per questo avrebbe massacrato di botte il piccolo. Ora, la madre è accusata di omicidio, abusi di primo grado su minore e torture, e verrà processata nella Contea di Wayne. Oggi si trova in carcere.

Il padre del bambino è troppo arrabbiato e sconvolto per parlare. È riuscito solo a tenere per l'ultima volta il figlio in braccio prime che morisse.

"Non riesco a immaginare cosa debba attraversare mio nipote", ha detto la zia paterna. Su internet stanno girando una serie di foto, in cui si vede il piccolo Viston sul letto di ospedale, intubato, in lotta tra la vita e la morte. I parenti del bimbo sono sconvolti, non riescono a farsene una ragione.