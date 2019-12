Nel 2020 i documenti diventeranno digitali: basterà portare con sé lo smartphone

Grazie alle innovative forme di pagamento elettronico, come ad esempio Apple Pay e Google Pay, ormai è possibile pagare anche con il proprio smartphone. Questo tipo di servizio si sta diffondendo sempre di più e la prospettiva è quella di non dover più andare in giro con i contanti, ma semplicemente con il proprio dispositivo.

Oltre al portafoglio, presto potremo probabilmente lasciare a casa anche il portadocumenti: passaporto, carta d’identità e patente, infatti, a partire dall’autunno del 2020 potranno essere conservati ed esibiti all’occorrenza nella loro versione digitale, contenuta nel proprio smartphone. Com’è possibile? Semplice: grazie al servizio chiamato Identity Credential. Con il prossimo Android 11, su tutti i nuovi modelli di smartphone (inizialmente solo i top di gamma, poi progressivamente anche per tutti gli altri) verrà installato il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 865, il più potente di tutti, che sarà compatibile con il 5G e che consentirà di archiviare le informazioni contenute nei propri documenti sul dispositivo personale.

Al momento non si conoscono i dettagli che, probabilmente, verranno illustrati al momento del lancio del nuovo sistema operativo del colosso di Mountain View. Quel che è certo è che servirà un sistema di sicurezza molto potente e sofisticato e la possibilità di riuscire a visualizzare i documenti anche quando si è a corto di batteria, per non rischiare di rimanere senza proprio quando servono.