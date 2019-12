Pallavolista esce dal campo per allattare il figlio: la foto fa il giro del web

Essere madri ha la priorità anche sull’essere delle atlete: questo è il messaggio che traspare dal dolcissimo gesto che Lalventluangi, una pallavolista indiana della squadra di Tuikum, ha compiuto durante una partita ufficiale del campionato di volley del suo paese.

La giocatrice era impegnata in campo con le sue compagne quando d’un tratto si è accorta che il suo bimbo, che si trovava a bordo campo insieme ad alcuni familiari che erano venuti ad assistere alla partita e a fare il tifo, aveva iniziato a piangere perché affamato. In quel momento l’atleta non ha avuto alcun dubbio: si è fermata, ha chiamato il cambio, si è fatta sostituire da una compagna ed è corsa ad allattare al seno il suo piccolo di soli 7 mesi.

La giovane mamma è stata fotografata in questo momento così tenero e questa immagine sta facendo il giro del web e sta ottenendo il pieno dei like e dei commenti. La foto ha fatto commuovere a tal punto da essere condivisa migliaia di volte, fino ad arrivare al Ministro dello Sport dello Stato indiano di Mizoram, dove Lalventluangi vive: il politico ha deciso di premiare la giovane mamma-atleta con un riconoscimento in denaro, per sottolineare il suo coraggio e la sua dedizione, oltre che per l’innegabile abilità nel riuscire a gestire al meglio gli impegni sportivi con quelli, ben più grandi, con il suo bambino.