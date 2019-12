La nuova tecnica per lisciarsi i capelli: il termosifone (ma non fatelo a casa!)

Lei è Emily Kendall, ha 22 anni ed è di Morecambe (Inghilterra). È una ragazza che conduce una vita normalissima, ma che ha escogitato una buffa alternativa per acconciarsi i capelli. Come molte ragazze della sua età, Emily usava una piastra per capelli. Un giorno lisci e l'altro ricci... si divertiva così a trasformare la sua immagine come meglio credeva. Fino a quando un bel giorno non è più riuscita a trovare la piastra in casa. Panico, doveva uscire con gli amici e doveva assolutamente prepararsi.

È così che ha avuto un'idea geniale. Si è avvicinata al radiatore del termosifone e lo ha trovato perfetto per le sue acconciature. L'alta temperatura del calorifero, infatti, le ha permesso di pettinarsi i capelli in maniera straordinaria. Tanto che quella sera gli amici le hanno fatto un mare di complimenti.

Certo, forse la posizione è un po' scomoda, perché Emily deve abbassarsi per passare la chioma sul radiatore... ma se bella vuoi apparire un pochino devi soffrire. Oggi la 22enne ha dichiarato di non potere fare più a meno di questo modo bizzarro di piastrare i capelli.